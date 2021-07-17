Зеленський висловив співчуття сім’ям жертв повеней у Західній Європі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті повеней у Західній Європі. Він наголосив, що Україна в цей складний час залишається поряд зі своїми європейськими друзями та партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, глава держави висловив сподівання, що наслідки катастрофи будуть оперативно ліквідовані.

"Співчуваю рідним жертв жахливих повеней у країнах Західної Європи, які забрали життя понад 150 людей. Сподіваюсь, що наслідки цієї катастрофи будуть ліквідовані якомога швидше, а всі постраждалі отримають необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, через повені Німеччина оголосила режим військової катастрофи. Це означає, що військові можуть направляти військову техніку для боротьби з наслідками повеней.

Додамо, що від повеней також постраждала і Бельгія, там 20 липня оголосили днем національної жалоби через велику кількість жертв.