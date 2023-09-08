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Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський ввів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова до складу Ради національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Також Зеленський, указом №572 ввів Умєрова до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. Та відповідно вивів з її складу Олексія Резнікова.

Указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО, і вивів звідти Олексія Резнікова.

Умеров став міністром оборони України

6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова. 

В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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