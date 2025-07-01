Зеленский ввел в действие решение СНБО по синхронизации санкций с ЕС

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций и подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. А также продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами.

"Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом под санкции в Украине попали 403 физических лица и 188 юридических. Также синхронизировано решение, которое касается лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020-2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержки России в войне против Украины.

Санкции против России

Запад ввел санкции против России в ответ на оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022-м. Ограничения охватывают высокотехнологичный экспорт, банковский сектор, торговлю оружием и касаются сотен чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

Ранее Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.