Зеленський ввів до складу РНБО Малюка та Клименка

У суботу, 11 лютого, до складу РНБО України увійшли голова Служби безпеки України Василь Малюк та голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського.

Також було припинено членство у складі Ради національної безпеки і оборони України Дениса Монастирського. Він загинув у авіакатастрофі у Броварах.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Клименка Ігоря Володимировича - міністра внутрішніх справ України", - йдеться в указі №73/2023.

Нагадаємо, що Службу безпеки України очолив Василь Малюк, який виконував обов’язки керівника відомства після звільнення Івана Баканова, а раніше був його першим заступником. Рішення про призначення Малюка ухвалено сьогодні на засіданні Верховної ради.

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради.

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