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Зеленский ввел в состав СНБО Малюка и Клименко

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 февраля, в состав СНБО Украины вошли глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Клименко Игоря Владимировича - министра внутренних дел Украины", - говорится в указе №73/2023.

Также было прекращено членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Дениса Монастырского. Он погиб в авиакатастрофе в Броварах.

В составе СНБО Украины был утвержден Малюк Василий Васильевич - председатель Службы безопасности Украины.

Напомним, что Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, исполнявший обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а ранее был его первым заместителем. Решение о назначении Малюка принято сегодня на заседании Верховной рады.

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении было принято сегодня на заседании Верховной Рады.

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Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныСНБОнациональная полиция