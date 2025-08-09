Зеленський ввів санкції проти "Росатому" і ключових енергетичних структур РФ

8 серпня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження нових спеціальних санкцій проти російської корпорації "Росатом" та її глобальної інфраструктури.

Ці заходи затверджені указами президента України №594/2025 та №595/2025.

"Росатом"

Санкції охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.

Серед ключових фігурантів списку - Микита Константінов, заступник генерального директора АТ "Концерн Росенергоатом", а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ).

Власюк наголошує, що розширення санкційного тиску на "Росатом" є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування.

Синхронізація

Паралельно триває синхронізація санкцій з ключовими міжнародними партнерами.

Україна вже повністю синхронізувала санкції з США, ухвалені в 2025 році, які спрямовані на енергетичний та військово-промисловий комплекси Росії, а також на мережі посередників у третіх країнах.

До санкційних списків увійшли дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, а також оператори тіньового флоту РФ і трейдери, які обходять цінові обмеження на нафту.

Серед інших цілей - компанії-виробники обладнання для ВПК Росії у РФ, Китаї, Туреччині, ОАЕ і Малайзії, а також фінансові та логістичні структури, які допомагають обходити санкції.

Україна заявляє про готовність до подальшої координації з міжнародними партнерами для посилення санкційного режиму і мінімізації ризиків його обходу.