Зеленський ввів санкції проти "Росатому" і ключових енергетичних структур РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази глави держави №594/2025, №595/2025 та заяву журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.
8 серпня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження нових спеціальних санкцій проти російської корпорації "Росатом" та її глобальної інфраструктури.
Ці заходи затверджені указами президента України №594/2025 та №595/2025.
Санкції охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.
Серед ключових фігурантів списку - Микита Константінов, заступник генерального директора АТ "Концерн Росенергоатом", а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ).
Власюк наголошує, що розширення санкційного тиску на "Росатом" є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування.
Паралельно триває синхронізація санкцій з ключовими міжнародними партнерами.
Україна вже повністю синхронізувала санкції з США, ухвалені в 2025 році, які спрямовані на енергетичний та військово-промисловий комплекси Росії, а також на мережі посередників у третіх країнах.
До санкційних списків увійшли дочірні компанії "Газпромнафти" у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, а також оператори тіньового флоту РФ і трейдери, які обходять цінові обмеження на нафту.
Серед інших цілей - компанії-виробники обладнання для ВПК Росії у РФ, Китаї, Туреччині, ОАЕ і Малайзії, а також фінансові та логістичні структури, які допомагають обходити санкції.
Україна заявляє про готовність до подальшої координації з міжнародними партнерами для посилення санкційного режиму і мінімізації ризиків його обходу.
Нагадаємо, що на цьому тижні Зеленський ввів санкції проти "тіньового" флоту РФ, підписавши закон, який раніше ухвалила Верховна Рада України.
У документі зазначено, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.