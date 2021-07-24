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"Еще не конец истории": США анонсировали новые санкции против Коломойского

Новина українською →
Суббота 24 июля 2021 13:12
"Еще не конец истории": США анонсировали новые санкции против Коломойского Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

США сделали лишь первый шаг, запретив украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому въезд в страну. Дальше могут быть новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента "Радио Свобода".

В частности, санкции может ввести Министерство финансов США.

"То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.

Он напомнил, что бывший премьер из Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.

Ранее РБК-Украина писало, что Коломойского не планируют лишать гражданства в Украине и выдавать в США.

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Игорь Коломойский
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