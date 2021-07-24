"Еще не конец истории": США анонсировали новые санкции против Коломойского
США сделали лишь первый шаг, запретив украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому въезд в страну. Дальше могут быть новые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента "Радио Свобода".
В частности, санкции может ввести Министерство финансов США.
"То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.
Он напомнил, что бывший премьер из Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.
Ранее РБК-Украина писало, что Коломойского не планируют лишать гражданства в Украине и выдавать в США.