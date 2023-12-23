Зеленський ввів санкції проти 51 людини й 134 компаній: хто потрапив під обмеження

Президент Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента України.

Загалом санкцій були запроваджені проти 51 особи та 134 компаній.

№850/2023

Відповідно до указу санкції були запроваджені проти 8 фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України, а також Російської Федерації. Також під обмеження потрапили 15 компанія, серед яких частина розташована у тимчасово окупованому Криму.

Список фізичних осіб:

Список юридичних осіб:

№851/2023

До списку обмежень потрапили 119 компанія, а також 43 фізичні особи, серед яких росіяни, українці та громадяни Латвії.

Список фізичних осіб:

Список юридичних осіб:

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також заборонюють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років.

Санкції проти РФ

Україна ввела багато рівнів санкцій проти Росії та пов’язаних з Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфісковують російські активи. В листопаді президент увів у дію рішення РНБО щодо нових обмежень, до списку яких потрапили 147 громадян Росії, а також інших країн.

Зокрема нещодавно Європейський союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти Російської Федерації, який ще більше послаблять російську військову машину.