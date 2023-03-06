Зеленський ввів нового заступника міністра оборони Павлюка до складу Ставки

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №129.

"Постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.

Указ Зеленського був опублікований сьогодні, 6 березня.

Нагадаємо, що 14 лютого Кабінет міністрів призначив генерала Олександра Павлюка заступником очільника Міністерства оборони України.

Раніше Павлюк був командувачем угруповання Сил і засобів оборони Києва.

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