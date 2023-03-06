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Зеленський ввів нового заступника міністра оборони Павлюка до складу Ставки

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 10:04
Зеленський ввів нового заступника міністра оборони Павлюка до складу Ставки Фото: перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №129.

"Постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича - першого заступника міністра оборони України", - йдеться у документі.

Указ Зеленського був опублікований сьогодні, 6 березня.

Нагадаємо, що 14 лютого Кабінет міністрів призначив генерала Олександра Павлюка заступником очільника Міністерства оборони України.

Раніше Павлюк був командувачем угруповання Сил і засобів оборони Києва.

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Володимир Зеленський
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