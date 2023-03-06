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Зеленский ввел нового замминистра обороны Павлюка в состав Ставки

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 10:04
Зеленский ввел нового замминистра обороны Павлюка в состав Ставки Фото: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного главнокомандующего. В него ввели назначенного ранее первого замминистра обороны Александра Павлюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №129.

"Постановляю: ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича - первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в документе.

Указ Зеленского был опубликован сегодня, 6 марта.

Напомним, что 14 февраля Кабинет министров назначил генерала Александра Павлюка замглавы Министерства обороны Украины.

Ранее Павлюк был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.

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Владимир Зеленский
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