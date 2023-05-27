Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян: хто потрапив до списку

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Список фізичних осіб:

Також президент запровадив обмеження проти:

російських залізничних компаній;

акціонерної компанії "Зарубєжстройтєхнологія";

ЗАТ "Руська трійка";

приватної організації додаткової освіти "Корпоративний університет Групи компаній Волга - Днєпр";

науково-виробничого підприємства "Автономні аерокосмічні системи - Геосервіс";

та інших.

До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство "Мінський автомобільний завод", кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о".

Список юридичних осіб:

Санкції ЄС проти Росії

Під час роботи над новим пакетом санкції Європейського союзу проти Росії, частина країн блоку закликала про необхідність запровадження обмежень на ядерну промисловість країни-окупанта. Пізніше з'ясувалось, що ЄС поки що не планує цього робити.

Водночас союз планує запровадити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, щоб допомогти європейським компаніям вийти з ринку Росії й уникнути російських податків для фінансування війни.