UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян: хто потрапив до списку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Список фізичних осіб:

Також президент запровадив обмеження проти:

  • російських залізничних компаній;
  • акціонерної компанії "Зарубєжстройтєхнологія";
  • ЗАТ "Руська трійка";
  • приватної організації додаткової освіти "Корпоративний університет Групи компаній Волга - Днєпр";
  • науково-виробничого підприємства "Автономні аерокосмічні системи - Геосервіс";
  • та інших.

До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство "Мінський автомобільний завод", кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о".

Список юридичних осіб:

Санкції ЄС проти Росії

Під час роботи над новим пакетом санкції Європейського союзу проти Росії, частина країн блоку закликала про необхідність запровадження обмежень на ядерну промисловість країни-окупанта. Пізніше з'ясувалось, що ЄС поки що не планує цього робити.

Водночас союз планує запровадити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, щоб допомогти європейським компаніям вийти з ринку Росії й уникнути російських податків для фінансування війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні