Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти росіян: хто потрапив до списку

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.
Список фізичних осіб:
Також президент запровадив обмеження проти:
До списку потрапили низка білоруських підприємств, акціонерне товариство "Мінський автомобільний завод", кіпрські компанії "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеська "Навітел с.р.о".
Список юридичних осіб:
Під час роботи над новим пакетом санкції Європейського союзу проти Росії, частина країн блоку закликала про необхідність запровадження обмежень на ядерну промисловість країни-окупанта. Пізніше з'ясувалось, що ЄС поки що не планує цього робити.
Водночас союз планує запровадити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, щоб допомогти європейським компаніям вийти з ринку Росії й уникнути російських податків для фінансування війни.
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