Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности и обеспечении работы экономики

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 января 2023 "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода".

Большинство его пунктов засекречены. Также два указа президента были признаны утратившими силу. Они касались:

вопросов развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины;

Неотложные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Контроль за исполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.