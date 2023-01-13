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Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности и обеспечении работы экономики

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Пятница 13 января 2023 21:32
Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергобезопасности и обеспечении работы экономики Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 января 2023 "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам энергетической безопасности и безотлагательных мер по обеспечению работы национальной экономики во время осенне-зимнего периода 2022/23 года в условиях особого периода".

Большинство его пунктов засекречены. Также два указа президента были признаны утратившими силу. Они касались:

  • вопросов развития атомно-промышленного комплекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины;
  • Неотложные меры по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Контроль за исполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, что с середины февраля Киеву можно будет не опасаться блекаута. Даже если система не будет работать, то все равно люди будут получать тепло и воду.

Кроме того, добавим, что Украина выстроила стратегию защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с постоянными российскими атаками.

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