В правовом комитете Рады рассказали, почему уволили Рябошапку

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка не реализовал выданный ему "серьезный карт-бланш"

Верховная рада Украины уволила Руслана Рябошапку с поста генпрокурора, поскольку не оправдал оказанное ему доверие. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.

Костин отметил, что Рябошапка пришел в Генпрокуратуру с должности замглавы Офиса президента, на которой он курировал вопросы, связанные с правоохранительной деятельностью и судебной системой.

"Он принимал непосредственное участие в подготовке соответствующих законопроектов. Есть моменты, по которым был выдан серьезный карт-бланш, однако я, искренне скажу, результата не увидел. И, скажу честно, спустя 6 месяцев, я не увидел и "света в конце туннеля", - отметил Костин.

При этом он уточнил, что, как правило, неудача - это результат деятельности команд или целых институций, но всегда есть конкретный человек, который несет ответственность за работу институции, в том числе политическую.

"Кроме того, эта отставка - сигнал для многих других руководителей, что у общества нет времени ждать. Люди должны видеть, что в прокуратуре не только происходит очередная реформа, но одновременно и выполняется основная, уголовно-процессуальная функция прокуратуры, и есть в итоге результат", - добавил нардеп.

Напомним, 5 марта Рада выразила недоверие Рябошапке. До этого президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники, которые не могут обеспечить результаты, не должны занимать свои должности.

После увольнения Рябошапки генпрокурором Украины впервые стала женщина. Офис генпрокурора возглавляет Ирина Венедиктова.