Зеленский ввел санкции против СМИ, предприятий и батальонов боевиков "Л/ДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказались представители СМИ и предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также их боевые подразделения.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, под украинскими санкциями оказались руководитель и главный редактор информагентства "Луганск" Максим Чаленко, владелец сайта "Луг24" Никита Мотунов, глава онлайн-ресурса "Дикое поле" Александр Патаман и другие.
Вместе с тем санкции наложили на десятки предприятий и боевые подразделения "Л/ДНР". Среди них батальон "Зоря" (Луганск), артиллерийская бригада "Кальмус", "Казачья национальная гвардия", общественное движение "Новороссия", бригада "Призрак", батальоны "Сомали" и "Спарта".
Под ограничения попали фонды боевиков. В частности Фонд помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем".
Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Ограничения были введены на три года.
Напомним, сегодня, 24 июня, Зеленский ввел санкции против Российской Федерации. Под ограничения попали десятки российских авиакомпаний, заводов и телеканалов, а также их руководители и владельцы.