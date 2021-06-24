Зеленский ввел санкции против СМИ, предприятий и батальонов боевиков "Л/ДНР"

Так, под украинскими санкциями оказались руководитель и главный редактор информагентства "Луганск" Максим Чаленко, владелец сайта "Луг24" Никита Мотунов, глава онлайн-ресурса "Дикое поле" Александр Патаман и другие.

Вместе с тем санкции наложили на десятки предприятий и боевые подразделения "Л/ДНР". Среди них батальон "Зоря" (Луганск), артиллерийская бригада "Кальмус", "Казачья национальная гвардия", общественное движение "Новороссия", бригада "Призрак", батальоны "Сомали" и "Спарта".

Под ограничения попали фонды боевиков. В частности Фонд помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем".

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Ограничения были введены на три года.