UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский ввел санкции против СМИ, предприятий и батальонов боевиков "Л/ДНР"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказались представители СМИ и предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также их боевые подразделения.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, под украинскими санкциями оказались руководитель и главный редактор информагентства "Луганск" Максим Чаленко, владелец сайта "Луг24" Никита Мотунов, глава онлайн-ресурса "Дикое поле" Александр Патаман и другие.

Вместе с тем санкции наложили на десятки предприятий и боевые подразделения "Л/ДНР". Среди них батальон "Зоря" (Луганск), артиллерийская бригада "Кальмус", "Казачья национальная гвардия", общественное движение "Новороссия", бригада "Призрак", батальоны "Сомали" и "Спарта".

Под ограничения попали фонды боевиков. В частности Фонд помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем".

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Ограничения были введены на три года.

Напомним, сегодня, 24 июня, Зеленский ввел санкции против Российской Федерации. Под ограничения попали десятки российских авиакомпаний, заводов и телеканалов, а также их руководители и владельцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбассбоевикиСанкции