Авиакомпании, заводы и телеканалы: Украина ввела санкции против России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Российской Федерации. Под ограничения попали российские авиакомпании, заводы и телеканалы.

Об этом говорится на сайте главы государства .

Решение вводит ограничения от блокировки активов до запрета на экспорт. Санкции были введены сроком на 3 года.

В санкционном списке, в частности, оказались российская авиакомпании "Аэрофлот", авиапредприятие "Газпром авиа", ряд региональных российских авиакомпаний и авиазаводы.

Под санкциями также оказались разные российские заводы, телеканалы "Первый", "Россия-24" и "НТВ", вертолетные компании, конструкторские бюро и порт в оккупированном Крыму. Также ограничения наложили на ряд российских организаций, в частности на "Всевеликое войско донское" и движение "Русский выбор".