Зеленский ввел санкции против главарей "Л/ДНР" и "главы" Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Так, под украинскими санкциями оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.