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Зеленский ввел санкции против главарей "Л/ДНР" и "главы" Крыма

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2021 года о введении санкций. В списке оказались главари так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "глава" оккупированного Крыма.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, под украинскими санкциями оказались главарь "ДНР" Денис Пушилин, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Вместе с тем санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции были введены бессрочно.

Напомним, 14 мая состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Зеленского. На заседании приняли решение о введении новых санкций, а также проведении проверки госдач.

Добавим, в Украине завели дело из-за ввоза в оккупированный Крым оборудования Siemens, несмотря на санкции Европейского союза.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОСергей АксеновПушилинСанкции