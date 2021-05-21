Зеленський запровадив санкції проти ватажків "Л/ДНР" та "глави" Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року про запровадження санкцій. У списку опинилися ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР", а також "очільник" окупованого Криму.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Так, під українськими санкціями опинилися ватажок "ДНР" Денис Пушилін, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник та так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. Разом з тим санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з "Л/ДНР" та окупаційним режимом Криму.

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції було введено безстроково.