Украина завела дело из-за поставок оборудования Siemens в Крым

Фото: на станциях в Крыму работает оборудование Siemens (siemens.com)

Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG. Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет. "Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза", - говорится в сообщении. Следствие будет вести Служба безопасности Украины.