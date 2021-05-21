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Украина завела дело из-за поставок оборудования Siemens в Крым

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Пятница 21 мая 2021 15:57
Украина завела дело из-за поставок оборудования Siemens в Крым Фото: на станциях в Крыму работает оборудование Siemens (siemens.com)
Автор: РБК-Украина

Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. Поставки осуществлялись в обход санкций Европейского союза.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура АР Крым и Севастополя.

Сообщается, что начато производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG.

Дело заведено по ч.1 ст. 332-1 УК Украины - нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

"Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского союза", - говорится в сообщении.

Следствие будет вести Служба безопасности Украины.

Напомним, компания Siemens сама инициировала судебные разбирательства в России, поскольку российская сторона якобы покупала турбины для электростанции в Краснодарском крае. Вместо этого они оказались на Таврической станции в Крыму. Siemens предлагала выкупить турбины обратно за 150 млн евро, но российские суды отказали ей.

Позже разгорелся скандал вокруг поставки в Крым насосов совместного производства компаний Siemens и Grundfos на станцию Бештерек-Зуйского водозабора.

Ранее немецкое руководство уверяло, что их компании не будут работать в Крыму.

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