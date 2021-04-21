Из-за контрабанды. Зеленский ввел в действие второй пакет санкций: список фигурантов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля.
Указ обнародовали на сайте ОП.
Документом введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
В списке 13 физических лиц, в отношении которых применяются санкции. Среди них:
Санкции в отношении всех граждан введены на три года. Указ президента, в частности, предусматривает блокировку активов; полное прекращение торговых операций; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок с ценными бумагами; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство.
Ранее сообщалось, что Зеленский забрал гражданство в трех украинцев, двое из них - фигуранты санкционного списка СНБО. Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуку, а также Араике Амирханяне.
Напомним, на заседании СНБО 2 апреля впервые приняли решение о введении санкций за причастность к контрабанде. Тогда ввели санкции против 10 человек.