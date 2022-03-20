Зеленский ввел в действие временный запрет ОПЗЖ и других партий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке деятельности ряда политических партий. В список попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария" и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Согласно указу, деятельность этих партий приостанавливается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за этими партиями замечена антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм и так далее.
Полный список выглядит следующим образом:
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты назначили депутата от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко "и.о. мэра" Мелитополя.
А фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком областном совете.
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