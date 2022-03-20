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Зеленский ввел в действие временный запрет ОПЗЖ и других партий

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановке деятельности ряда политических партий. В список попали "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария" и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу, деятельность этих партий приостанавливается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за этими партиями замечена антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм и так далее.

Полный список выглядит следующим образом:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "Держава"
  • "Левая оппозиция"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Социалисты"
  • "Наши"
  • "Блок Владимира Сальдо"

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты назначили депутата от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко "и.о. мэра" Мелитополя.

А фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком областном совете.

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Владимир ЗеленскийСНБООппозиционный блокОппозиционная платформа За життя