Зеленський ввів у дію тимчасову заборону ОПЗЖ та інших партій

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія" та інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.
Повний список виглядає наступним чином:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти призначили депутата від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко "в.о. мера" Мелітополя.
А фракція ОПЗЖ саморозпустилася у Херсоні та Вінницькій обласній раді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.