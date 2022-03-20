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Зеленський ввів у дію тимчасову заборону ОПЗЖ та інших партій

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій. До списку потрапили "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок", "Партія Шарія" та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом, діяльність цих партій припиняється на час воєнного стану з урахуванням прямої військової агресії з боку Росії. При цьому в документі вказується, що за цими партіями помічена антиукраїнська діяльність, пропаганда війни, сепаратизм, колабораціонізм і так далі.

Повний список виглядає наступним чином:

  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "Держава"
  • "Ліва опозиція"
  • "Прогресивна соціалістична партія України"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Соціалісти"
  • "Наші"
  • "Блок Володимира Сальдо"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти призначили депутата від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко "в.о. мера" Мелітополя.

А фракція ОПЗЖ саморозпустилася у Херсоні та Вінницькій обласній раді.

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Володимир ЗеленськийРНБООпозиційний блокОпозиційна платформа За життя