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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заводу "Мотор Січ"

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 13:25
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заводу "Мотор Січ" Фото: центральна прохідна заводу "Мотор Січ" (Mixabest, Wikimedia)
Автор: Андрій Василюк

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів із захисту національних інтересів у сфері авіадвигунобудування. Тоді на засіданні Радбезу було вирішено, що завод "Мотор Січ" повернуть "у власність українського народу".

Про це йдеться в Указі №108/2021, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Відтак, набуло чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування".

Нагадаємо, 11 березня після засідання Радбезу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть у власність українського народу в законний конституційний спосіб найближчим часом.

Очікується, що відповідний законопроект про націоналізацію "Мотор Січі" представлять через два-три тижні. Як зазначив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, будь-який процес щодо "Мотор Січі" має бути "юридично бездоганним".

20 березня стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення накласти арешт на акції та майно АТ "Мотор Січ". Майно передано АРМА.

29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

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