UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский ввел в действие стратегию госбезопасности. Россия в ней названа угрозой

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ определяет реальные и потенциальные угрозы для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В документе говорится о том, что Российская Федерация продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки. А деятельность оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму может угрожает государственной безопасности Украины.

Также отмечается, что деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. А нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии РФ.

В стратегии упоминается, что олигархи установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе посредством влияния на политические институты и процессы.

"Государственная политика … направляется на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины", - говорится документе.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ".

Кроме того, СНБО одобрил ограничения против ряда компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО