Зеленський увів у дію стратегію держбезпеки. Росія у ній названа загрозою

У документі йдеться про те, що Російська Федерація продовжує гібридну війну проти України, застосовуючи політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки. А діяльність окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму може загрожувати державній безпеці України.

Також наголошується, що деструктивна пропаганда за кордоном і всередині країни розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Нинішній стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї загрози на тлі інформаційної експансії РФ.

У стратегії згадується, що олігархи встановили контроль над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, у тому числі через вплив на політичні інститути та процеси.

"Державна політика… спрямовується на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам державної безпеки України, припинення розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України", - йдеться в документі .