Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом от 8 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны. Текст принятого СНБО документа засекречен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - говорится в тексте указа.

Текст решения СНБО засекречен и прилагается к президентскому указу тайно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.