ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 15:15
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский своим указом от 8 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны. Текст принятого СНБО документа засекречен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - говорится в тексте указа.

Текст решения СНБО засекречен и прилагается к президентскому указу тайно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО ВМС Украины
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости