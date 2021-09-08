Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський своїм указом від 8 вересня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про розвиток військово-морських сил країни. Текст прийнятого РНБО документа засекречений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - йдеться в тексті указу.
Текст рішення РНБО засекречений і додається до президентського указу таємно.
Указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначений секретар РНБО Олексій Данілов.