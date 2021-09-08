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Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України

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Київ, Середа 08 вересня 2021 15:15
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 8 вересня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про розвиток військово-морських сил країни. Текст прийнятого РНБО документа засекречений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - йдеться в тексті указу.

Текст рішення РНБО засекречений і додається до президентського указу таємно.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначений секретар РНБО Олексій Данілов.

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Володимир Зеленський РНБО ВМС України
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