Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України

Президент Володимир Зеленський своїм указом від 8 вересня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України Про розвиток військово-морських сил країни. Текст прийнятого РНБО документа засекречений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - йдеться в тексті указу.

Текст рішення РНБО засекречений і додається до президентського указу таємно.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначений секретар РНБО Олексій Данілов.