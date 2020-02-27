Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 27 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 27 февраля.

Согласно указу №59/2020, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы".

При этом отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

Напомним, 18 февраля СНБО утвердил основные показатели оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы. В 2020 году на выполнение оборонного заказа предусмотрено 25,848 млрд гривен, что на 16% больше, чем в прошлом году. На развитие производственных мощностей ОПК предусмотрено почти 10% этих средств, из них 1,7 млрд гривен направят на исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее сообщалось, что СНБО направил на утверждение президенту Владимиру Зеленскому проект стратегии национальной безопасности и обороны.