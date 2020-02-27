Зеленський ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три роки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 27 лютого

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про оборонне замовлення на три роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 27 лютого.

Згідно з указом №59/2020, президент постановив ввести в дію рішення РНБО від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік і 2021, 2022 роки".

При цьому наголошується, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 18 лютого РНБО затвердив основні показники оборонного замовлення на 2020, 2021 і 2022 роки. У 2020 році на виконання оборонного замовлення передбачено 25,848 млрд гривень, що на 16% більше, ніж у минулому році. На розвиток виробничих потужностей ОПК передбачено майже 10% цих коштів, з них 1,7 млрд гривень спрямують на дослідницькі і дослідно-конструкторські роботи.

Раніше повідомлялося, що РНБО направив на затвердження президенту Володимиру Зеленському проект стратегії національної безпеки і оборони.