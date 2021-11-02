Зеленский ввел в действие новые санкции против России. Кто попал в списки

В санкционные списки представители судебной системы, причастные к незаконному преследованию крымских татар:

Алексей Козырев - член "Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Крым";

Анастасия Супряга - "старший прокурор отдела государственных обвинений прокуратуры Республики Крым";

Ирина Кагитина - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

Алексей Тихопой - "судья Киевского районного суда" Симферополя;

Андрей Гиба - начальник следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю;

Роман Сапрунов - судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Под санкции попали СИЗО №1 Управления ФСИН России по Крыму и Севастополю, а также еще шесть юридических лиц, которые зарегистрированы в Крыму, России и Беларуси. Ограничения теперь распространяются на российских бизнесментов Александра Щеглова, Андрея, Сергея и Ивана Шнайдеров, а также Андрея Вейкулайнена, которые пытались вывести на украинский рынок сеть супермаркетов MERE.

Кроме того, в санкционных списках указаны 120 человек, причастных к проведению российских выборов в оккупированном Крыму.

Также санкции ввели против "губернатора" Севастополя Михаила Развозжаева, лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова ("Хирург") и бывшего "главы ЦИК" так называемой "ДНР" Романа Лягина.

Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд сроком на три года.