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Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 21:25
Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма Фото: Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария расширила свой санкционный список в связи с оккупацией Крыма Россией. В него попали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

Так, в санкционный список попали:

  • начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,
  • руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,
  • крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,
  • следователь Магомед Магомедов,
  • прокурор Евгений Колпиков.

Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Крым Швейцария Санкции против России
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