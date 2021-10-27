Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма
Фото: Швейцария расширила персональные санкции против России за оккупацию Крыма (Getty Images)
Швейцария расширила свой санкционный список в связи с оккупацией Крыма Россией. В него попали восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.
Так, в санкционный список попали:
- начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк,
- руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев,
- крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов,
- следователь Магомед Магомедов,
- прокурор Евгений Колпиков.
Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".