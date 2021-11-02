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Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії. Хто потрапив до списків

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 11:54
Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії. Хто потрапив до списків Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про нові санкції проти Росії. До списків потрапили люди, причетні до проведення російських виборів в окупованому Криму, а також представники судів та силових органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

У списки санкцій представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар:

  • Олексій Козирєв - член "Судової колегії у кримінальних справах Верховного суду Республіки Крим";
  • Анастасія Супряга - "старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим";
  • Ірина Кагітіна - "суддя Київського районного суду" Сімферополя;
  • Олексій Тихопой - "суддя Київського районного суду" Сімферополя;
  • Андрій Гіба - начальник слідчого відділу УФСБ Росії у Криму та Севастополі;
  • Роман Сапрунов - суддя Північно-Кавказького окружного військового суду у Ростові-на-Дону.

Під санкції потрапили СІЗО №1 Управління ФСВП Росії у Криму та Севастополі, а також ще шість юридичних осіб, які зареєстровані в Криму, Росії та Білорусі. Обмеження тепер поширюються на російських бізнесменів Олександра Щеглова, Андрія, Сергія та Івана Шнайдерів, а також Андрія Вейкулайнена, які намагалися вивести на український ринок мережу супермаркетів MERE.

Крім того, у списку санкцій зазначено 120 осіб, причетних до проведення російських виборів в окупованому Криму.

Також санкції запровадили проти "губернатора" Севастополя Михайла Развозжаєва, лідера байкерського клубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова ("Хірург") та колишнього "голови ЦВК" так званої "ДНР" Романа Лягіна.

Санкції передбачають блокування активів в Україні та заборону на в'їзд терміном на три роки.

Зазначимо, що українські правоохоронці затримали Лягіна ще влітку 2019 року, йому інкримінували державну зраду. Вирок у справі ще не винесено.

Нагадаємо, раніше Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму.

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