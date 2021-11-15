Зеленский ввел в действие новое решение СНБО по санкциям: что известно  

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Оно касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

В частности, уточнены данные гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, санкции в против которой ввели ранее. Что касается нее, то в документ внесли данные о том, что у Натальи Лавренюк есть российский паспорт на имя Светланы Жучковской.

Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний ООО "Орошаемое", ОАО "Балабинское", АО "Албашский элеватор" и АО "Билоглинский элеватор".