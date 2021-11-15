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Зеленский ввел в действие новое решение СНБО по санкциям: что известно  

Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Оно касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, уточнены данные гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, санкции в против которой ввели ранее. Что касается нее, то в документ внесли данные о том, что у Натальи Лавренюк есть российский паспорт на имя Светланы Жучковской.

Кроме того, в части названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний ООО "Орошаемое", ОАО "Балабинское", АО "Албашский элеватор" и АО "Билоглинский элеватор".

Напомним, гражданская жена Козака попала в санкционный список еще в феврале 2020 года вместе с Оксаной Марченко - женой нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В ноябре СНБО Украины утвердил новые санкции, в том числе против новых собственников самолетов Медведчука и Козака.

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Владимир ЗеленскийСНБОСанкции