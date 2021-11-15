Зеленський ввів у дію нове рішення РНБО щодо санкцій: що відомо  

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій. Воно стосується уточнення даних фігурантів санкційних списків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Зокрема, уточнено дані цивільної дружини нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, санкції проти якої ввели раніше. Що стосується неї, то в документ внесли дані про те, що у Наталії Лавренюк є російський паспорт на ім'я Світлани Жучковської.

Крім того, в частині назв внесені зміни щодо чотирьох російських компаній ТОВ "Орошаєме", ВАТ "Балабинське", АТ "Албашський елеватор" і АТ "Білоглинский елеватор".