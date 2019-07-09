Зеленский ввел Арахамию в набсовет "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел Давида Арахамию в наблюдательный совет Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом свидетельствует указ главы государства №499/2019, опубликованный на сайте президента.

Данным указом Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета ГК Михаила Згуровского.

"Назначить членами наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром": Арахамию Давида Георгиевича (по согласию); Загороднюка Андрея Павловича (по согласию). Указ вступает в силу со дня его опубликования", - гласит текст документа.

Напомним, ранее Зеленский своим указом внес изменения в положение о Национальном инвестиционном совете и обновил персональный состав учреждения. Так, согласно документу, Национальной инвестиционный совет возглавляет президент Владимир Зеленский, а секретарем совета назначен предприниматель Давид Арахамия.

Как писало РБК-Украина, предприниматель Давид Арахамия стал четвертым номером в списке партии Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах.