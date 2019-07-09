Зеленський ввів Арахамію до наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський ввів Давида Арахамію до наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". Про це свідчить указ глави держави №499/2019, опублікований на сайті президента.

Даним указом Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради ДК Михайла Згуровського.

"Призначити членами наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром": Арахамію Давида Георгійовича (за згодою); Загороднюка Андрія Павловича (за згодою). Указ набирає чинності з дня його опублікування", - свідчить текст документу.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом вніс зміни в положення про Національну інвестиційну раду й оновив персональний склад установи. Так, згідно з документом, Національну інвестиційну раду очолює президент Володимир Зеленський, а секретарем ради призначений підприємець Давид Арахамія.

Як писало РБК-Україна, підприємець Давид Арахамія став четвертим номером у списку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах.