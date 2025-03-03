Зеленський вважає, що ще може врятувати відносини з Трампом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ще може врятувати свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом після їхньої бурхливої зустрічі в Білому домі. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час спілкування з журналістами після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський заявив, що на його думку, США не припинять допомогу Україні. Він аргументує це тим, що Штати, як "лідери цивілізованого світу" - не заходять допомагати російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас президент заявив, що готовий до будь-яких труднощів, які можуть виникнути.
"Що стосується порятунку відносин, я думаю, що наші відносини продовжаться... Я не думаю, що це правильно, коли такі обговорення повністю відкриті. ... Формат того, що сталося, я не думаю, що це принесло щось позитивне або додаткове нам як партнерам", - сказав Зеленський журналістам.
Крім того, він додав, що, як і раніше, готовий підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На думку українського лідера, США також будуть до цього готові.
Нагадаємо, вчора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що пропонована угода про рідкісноземельні мінерали України наразі не обговорюється після того, як у п'ятницю між лідерами була напружена зустріч.
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