Зеленський вважає, що ще може врятувати відносини з Трампом

Під час спілкування з журналістами після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський заявив, що на його думку, США не припинять допомогу Україні. Він аргументує це тим, що Штати, як "лідери цивілізованого світу" - не заходять допомагати російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас президент заявив, що готовий до будь-яких труднощів, які можуть виникнути.

"Що стосується порятунку відносин, я думаю, що наші відносини продовжаться... Я не думаю, що це правильно, коли такі обговорення повністю відкриті. ... Формат того, що сталося, я не думаю, що це принесло щось позитивне або додаткове нам як партнерам", - сказав Зеленський журналістам.

Крім того, він додав, що, як і раніше, готовий підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На думку українського лідера, США також будуть до цього готові.