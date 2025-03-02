Угода про корисні копалини наразі не обговорюється, - Бессент
Інвестиційна угода щодо забезпечення доступу до рідкоземельних мінералів України наразі не обговорюється. Її мали підписати, проте президент України Володимир Зеленський нібито вирішив усе зруйнувати.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначимо, що в п'ятницю між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом відбулася зустріч. Під час спілкування з журналістами, між лідерами виникла перепалка через різне бачення ситуації війни в Україні. Після, церемонія підписання угоди була скасована, а глава української держави покинув Білий дім.
"Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон - чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр (Британії - ред.) Кір Стармер - фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди. Усе, що потрібно було зробити Зеленському - це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це", - заявив Бессент.
На уточнювальне запитання, чи залишається угода на порядку денному, чи обговорюється вона зараз, міністр фінансів США відповів: "Наразі ні".
CNN нагадує, що після бурхливої зустрічі в п'ятницю Трамп написав у своїй соцмережі, що Зеленський може повернутися в Білий дім, "коли буде готовий до миру".
Продовжуючи свою промову, Бессент сказав, що "нам потрібно зрозуміти", чи хоче президент України рухатися далі.
"Який сенс в економічній угоді, яка стане недійсною, якщо він захоче, щоб бойові дії тривали? Президент Трамп хоче мирної угоди", - додав міністр.
Нагадаємо, вчора радник із нацбезпеки президента США Майк Волц заявив, що після сварки між Трампом і Зеленським, американська сторона одноголосно вирішила припинити переговори з українським лідером. Адміністрація Трампа підписантів, що подальша взаємодія відкочуватиметься тільки назад.
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