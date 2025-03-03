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Зеленский считает, что еще может спасти отношения с Трампом

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще может спасти свои отношение с президентом США Дональдом Трампом после их бурной встречи в Белом доме. Украинский лидер отметил, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе общения с журналистами после саммита с лидерами Европы в Лондоне, Зеленский заявил, что по его мнению, США не прекратят помощь Украине. Он аргументирует это тем, что Штаты, как "лидеры цивилизованного мира" - не заходят помогать российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время президент заявил, что готов к любым трудностям, которые могут возникнуть.

"Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения продолжатся... Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения полностью открыты. ... Формат того, что произошло, я не думаю, что это принесло что-то позитивное или дополнительное нам как партнерам", - сказал Зеленский журналистам.

Кроме того, он добавил, что по-прежнему готов подписать предложенную сделку по полезным ископаемым. По мнение украинского лидера, США также будут к этому готовы.

Напомним, вчера министр финансов США Скотт Бессент заявил, что предлагаемая сделка о редкоземельных минералах Украины в настоящее время не обсуждается после того, как в пятницу между лидерами была напряженная встреча.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине