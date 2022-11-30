Зеленський вважає, що Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу

Перша леді України Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за військові злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що саме для цього його дружина знаходиться з візитом у Сполученому Королівстві.
"Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що у Британії вже є подібний досвід, адже саме у Лондоні взимку 1942 року була підписана Сент-Джеймська декларація - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".
Нагадаємо, що українська парламентська делегація в ПАРЄ вирушає в тур Північною Америкою, а також у столиці Німеччини, Франції та Великої Британії для адвокації питання створення спеціального трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення.
А у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
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