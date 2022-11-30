Зеленский считает, что Британия может возглавить усилия по созданию спецтрибунала

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Великобританию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания России за военные преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что именно для этого его супруга находится с визитом в Соединенном Королевстве.
"От имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, она призвала Великобританию стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что у Британии уже есть подобный опыт, ведь именно в Лондоне зимой 1942 года была подписана Сент-Джеймская декларация - "документ, с которого начался путь в Нюрнбергский трибунал".
Напомним, что украинская парламентская делегация в ПАСЕ отправляется в тур по Северной Америке, а также в столице Германии, Франции и Великобритании для адвокации вопроса создания специального трибунала для российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения.
А в сентябре в Украине была создана рабочая группа по разработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
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