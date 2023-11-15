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Зеленський вважає, що без західної підтримки Україні буде важко нараховувати соцвиплати

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні для нарахування соціальних виплат необхідна допомога західних партнерів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з представниками африканських ЗМІ.

Зеленський вважає, що в Україні може виникнути "криза, яка буде впливати на хід війни". Президент заявив, що фінансова підтримка щодо соціальних виплат є важливим питанням для України.

Він також вважає, що без допомоги західних партнерів Україні доведеться зменшити підтримку військових та їх виплати або зменшити соціальні виплати.

"Я вам скажу відверто - без підтримки буде дуже складно. Бо всі гроші, які Україна заробляє, все ми віддаємо нашим військовим... Тобто, це у будь-якому випадку буде криза. Чи буде вона впливати на хід війни? Так. Чи вона зупинить нашу боротьбу? Ні", - сказав Зеленський.

Виплати українцям

Нагадаємо, нещодавно Рада підтримала законопроект, що регулює виплати військовим, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин.

Також ми писали, що в Україні повертають виплати окремій категорії людей.

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