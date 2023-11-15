Зеленский считает, что без западной поддержки Украине будет трудно начислять соцвыплаты

Зеленский считает, что в Украине может возникнуть "кризис, который будет влиять на ход войны". Президент заявил, что финансовая поддержка по социальным выплатам является важным вопросом для Украины.

Он также считает, что без помощи западных партнеров Украине придется снизить поддержку военных и их выплаты или уменьшить социальные выплаты.

"Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным... То есть, в любом случае, будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Или. она остановит нашу борьбу? Нет", – сказал Зеленский.

Выплаты украинцам

Напомним, недавно Рада поддержала законопроект, регулирующий выплаты военным, попавшим в плен или пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также мы писали, что в Украине возвращают выплаты отдельной категории людей.

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