RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский считает, что без западной поддержки Украине будет трудно начислять соцвыплаты

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине для начисления социальных выплат необходима помощь западных партнеров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с представителями африканских СМИ.

Зеленский считает, что в Украине может возникнуть "кризис, который будет влиять на ход войны". Президент заявил, что финансовая поддержка по социальным выплатам является важным вопросом для Украины.

Он также считает, что без помощи западных партнеров Украине придется снизить поддержку военных и их выплаты или уменьшить социальные выплаты.

"Я вам скажу откровенно - без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, все мы отдаем нашим военным... То есть, в любом случае, будет кризис. Будет ли он влиять на ход войны? Да. Или. она остановит нашу борьбу? Нет", – сказал Зеленский.

Выплаты украинцам

Напомним, недавно Рада поддержала законопроект, регулирующий выплаты военным, попавшим в плен или пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Также мы писали, что в Украине возвращают выплаты отдельной категории людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиВладимир Зеленский