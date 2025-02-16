Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом

Україна готова повертати території дипломатичним шляхом

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна юридично ніколи не визнає свої окуповані землі як територію Росії.

При цьому глава держави сказав, що готовий обговорювати відмову від окупованої території в рамках дипломатичної угоди, згідно з якою країна могла б приєднатися до НАТО. У такому разі, за словами Зеленського, дипломатичний шлях повернення земель є зрозумілим.

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