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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Зеленский считает возможной победу над Россией военным путем

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что по его мнению, Украина все еще может одержать победу над Россией военным путем. Однако это приведет к большим потерям, и без помощи партнеров будет тяжело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства каналу NBC News.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", - заявил президент.

Украина готова возвращать территории дипломатическим путем

Напомним, этом же интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически никогда не признает свои оккупированные земли как территорию России.

При этом глава государства сказал, что готов обсуждать отказ от оккупированной территории в рамках дипломатического соглашения, согласно которому страна могла бы присоединиться в НАТО. В таком случае, по словам Зеленского, дипломатический путь возвращения земель является понятным.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир Зеленский