Зеленский считает возможной победу над Россией военным путем

Украина готова возвращать территории дипломатическим путем

Напомним, этом же интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина юридически никогда не признает свои оккупированные земли как территорию России.

При этом глава государства сказал, что готов обсуждать отказ от оккупированной территории в рамках дипломатического соглашения, согласно которому страна могла бы присоединиться в НАТО. В таком случае, по словам Зеленского, дипломатический путь возвращения земель является понятным.

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