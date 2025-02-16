Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News .

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.

Україна готова повертати території дипломатичним шляхом

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна юридично ніколи не визнає свої окуповані землі як територію Росії.

При цьому глава держави сказав, що готовий обговорювати відмову від окупованої території в рамках дипломатичної угоди, згідно з якою країна могла б приєднатися до НАТО. У такому разі, за словами Зеленського, дипломатичний шлях повернення земель є зрозумілим.

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