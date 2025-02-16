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Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом

Неділя 16 лютого 2025 18:06
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Зеленський вважає можливою перемогу над Росією військовим шляхом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.

Україна готова повертати території дипломатичним шляхом

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна юридично ніколи не визнає свої окуповані землі як територію Росії.

При цьому глава держави сказав, що готовий обговорювати відмову від окупованої території в рамках дипломатичної угоди, згідно з якою країна могла б приєднатися до НАТО. У такому разі, за словами Зеленського, дипломатичний шлях повернення земель є зрозумілим.

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