Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну

Під час інтерв'ю у Зеленського запитали, про що свідчить цинічний удар Росіян по Кривому Рогу, під час якого загинули діти.

"Це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Ми не можемо довіряти переговорам з Росією", - сказав Зеленський.

Водночас закадровий голос на відео з інтерв'ю Зеленського розповідає про те, що російські війська щодня завдають ударів по українських містах. Журналіст говорить про те, що з початку вторгнення Росії в Україну зафіксовано 1700 нападів на школи. Також у відео йдеться про те, що загинули понад 600 дітей, було атаковано 780 медичних закладів. За словами журналіста, втрати серед мирних жителів становлять 13 000, а також те, що до 100 000 українських солдатів загинули.

"Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих. Немає більш високої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що в нас є у фінансовому плані. Але найголовніше - ми віддали (життя - ред.) наших людей", - сказав Зеленський в інтерв'ю.

Нагадаємо, на початку лютого Зеленський розповів, що втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни, які вдалося зафіксувати, становлять декілька десятків тисяч, а поранених - кілька сотень тисяч. Однак за його словами, Україні невідомо, скільки Росія вбила цивільних громадян на окупованих територіях.

"Ми зафіксували втрати: 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи в полоні. Не можна знати напевно, бо зниклі можуть бути мертві чи в полоні, і це десятки тисяч, це правда", - сказав тоді Зеленський.