Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену

Во время интервью у Зеленского спросили, о чем свидетельствует циничный удар россиян по Кривому Рогу, во время которого погибли дети.

"Это означает, что мы не можем доверять России. Мы не можем доверять переговорам с Россией", - сказал Зеленский.

В то же время закадровый голос на видео из интервью Зеленского рассказывает о том, что российские войска ежедневно наносят удары по украинским городам. Журналист говорит о том, что с начала вторжения России в Украину зафиксировано 1700 нападений на школы. Также в видео говорится о том, что погибли более 600 детей, было атаковано 780 медицинских учреждений. По словам журналиста, потери среди мирных жителей составляют 13 000, а также то, что до 100 000 украинских солдат погибли.

"Наш народ платит самую высокую цену из всех возможных. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть в финансовом плане. Но самое главное - мы отдали (жизни - ред.) наших людей", - сказал Зеленский в интервью.

Напомним, в начале февраля Зеленский рассказал, что потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны, которые удалось зафиксировать, составляют несколько десятков тысяч, а раненых - несколько сотен тысяч. Однако по его словам, Украине неизвестно, сколько Россия убила гражданских лиц на оккупированных территориях.

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвы или в плену, и это десятки тысяч, это правда", - сказал тогда Зеленский.