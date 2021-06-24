Зеленский о втором сроке: не от меня зависит

Президент Владимир Зеленский пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него.

Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

"Не от меня зависит (баллотирование на второй срок - ред.), это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать (до конца каденции - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Перед выборами весной 2019 года Зеленский утверждал, что уходит только на один срок. Однако уже через год он заявил, что одного срока не хватит, чтобы выполнить все его обещания.