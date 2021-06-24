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Зеленський про другий термін: не від мене залежить

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський поки не готовий сказати, чи буде балотуватися на другий термін. Глава держави каже, що це питання залежить не від нього.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

"Не від мене залежить (балотування на другий термін - ред.), це вибір людей. Складно казати. Хочеться деякі речі просто встигнути зробити (до кінця каденції - ред.)", - наголосив Зеленський.

Перед виборами навесні 2019 року Зеленський стверджував, що йде тільки на один термін. Однак вже через рік він заявив, що одного терміну не вистачить, щоб виконати всі його обіцянки.

Нагадаємо, Зеленський назвав своїх головних конкурентів, якщо піде на другий термін.

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