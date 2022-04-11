Зеленский о вступлении в НАТО: это право выбирать, и мы боремся за это право

Вступление Украины в НАТО является одной из составляющих права суверенного выбора, которое украинская сторона защищает в ходе войны с Россией. При этом украинский народ воюет не за западные ценности, а за общечеловеческие.

"Я никогда не думал, что так дорого стоит право выбирать, что я буду делать… Когда мы говорим, это вопрос НАТО или не НАТО. Нет, НАТО - это одна из тех мелочей, но очень важных, из которых складывается твой выбор, право. И мы боремся за это право, а это и есть свобода", - отметил он.

По его словам, Украина защищает не западные ценности, а общечеловеческие. И чтобы не Россия решала, как украинской стороне пользоваться своими правами.