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Зеленский о вступлении в НАТО: это право выбирать, и мы боремся за это право

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вступление Украины в НАТО является одной из составляющих права суверенного выбора, которое украинская сторона защищает в ходе войны с Россией. При этом украинский народ воюет не за западные ценности, а за общечеловеческие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для CBS.

"Я никогда не думал, что так дорого стоит право выбирать, что я буду делать… Когда мы говорим, это вопрос НАТО или не НАТО. Нет, НАТО - это одна из тех мелочей, но очень важных, из которых складывается твой выбор, право. И мы боремся за это право, а это и есть свобода", - отметил он.

По его словам, Украина защищает не западные ценности, а общечеловеческие. И чтобы не Россия решала, как украинской стороне пользоваться своими правами.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что если бы Украина была участницей НАТО, то российского вторжения не было бы.

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Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины